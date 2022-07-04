Калининград, , 08:47 — REGNUM Предложения по возможным ответным мерам на запрет транзита через Литву передали в правительство России и администрацию президента власти Калининградской области. Вместе с тем они ожидают снятия запрета на транзит, заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью газете «Ведомости», опубликованном 4 июля.

Антон Алиханов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Губернатор не стал подробнее говорить о предложениях, отметив лишь, что это «меры различного характера». Обсуждать их следует только в случае, если необходимость их принятия составит 100%.

«Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», — подчеркнул Алиханов.

В регионе ожидают, что сухопутный транзит ряда грузов через Литву всё же будет исключён из запретов ЕС. Потенциал по отмене этих ограничений не утрачен, поэтому вводить ответные меры немного преждевременно, добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Литва объявила, что прекратила пропускать в Калининград транзитом по железной дороге грузы, попавшие под санкции ЕС. Ограничения затронули и грузовые перевозки.

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