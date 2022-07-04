Донецк, , 08:45 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Яковлевки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:15 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике в результате украинских обстрелов погибли пять человек.