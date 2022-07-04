Ростов-на-Дону, 4 июля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Временный приют в России нашли ещё более 17 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 4 июля, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей Турчак в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса приняли более 1,6 млн человек. Люди нашли приют у родных и близких, в пунктах временного размещения или выехали в другие регионы России.