Мехико, , 08:43 — REGNUM Метеорологи повысили тропический шторм «Бонни» до урагана первой категории, после того как тот устремился к Мексике, погубив не менее трех человек в Сальвадоре и Никарагуа, заявил Национальный центр по слежению за ураганами (NHC) США. Об этом 4 июля сообщает агентство France-Presse.

Ураган skeeze

Ураган, третий в этом сезоне у побережья Мексики, развивает устойчивую скорость 125 километров в час «с более сильными порывами», заявили в NHC, ссылаясь на спутниковые снимки.

«Ожидается, что ядро «Бонни» останется в районе побережья южной и юго-западной Мексики и будет двигаться параллельно ему в течение следующих нескольких дней», — говорится в последнем сообщении центра.

Прежде чем двинуться в сторону Мексики, шторм нанес ущерб центральноамериканским странам Сальвадор и Никарагуа, повалив деревья, устроив разливы рек и затопив улицы и дома.

В Сальвадоре погибла 24-летняя женщина, сообщили службы спасения, а в Никарагуа, по заявлению военных, 40-летний мужчина был смыт водой при попытке перейти реку, а 38-летний мужчина погиб, пытаясь спасти пассажиров из автобуса.

«Бонни», который перебрался на сушу в Никарагуа в ночь с 1 на 2 июля, принесет сильные осадки в южную Мексику, сообщили в NHC.

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