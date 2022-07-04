Кемерово, 4 июля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области проведена проверка обоснованности начисления жительнице Ижморского района платы за жилищно — коммунальные услуги. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Images Money Отопление

Проверка показала, что Ижморская тепло-сетевая компания взимала плату, не учитывая, что часть помещения не отапливается. Прокуратура района потребовала устранить нарушения.

Женщине пересчитали размер оплаты за отопление. Сумма переплаты превысила 5 тысяч рублей.