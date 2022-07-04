Пекин, 4 июля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Эффективность работы Совбеза ООН снижается из-за деструктивных шагов западных стран, заявил посол России в КНР Андрей Денисов на проходящем в Пекину Форуме глобального мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

Посол подчеркнул, что «нашей общей задачей является сохранение работы механизмов ООН, которые по-прежнему остаются главной платформой по поддержке глобального мира и стабильности».

«К сожалению, СБ ООН постепенно теряет возможность проведения конструктивных дискуссий. Вместо того, чтобы искать решения для наиболее сложных проблем и достигать компромисса, западные партнеры часто склоняются к наиболее простому возможному пути», — заявил Денисов.

Западные страны провоцируют использование права вето или воздерживаются от голосования во время принятия решений по разным документам, уточнил он. Такие деструктивные шаги еще сильнее разделяют членов Совбеза ООН и делают работу менее эффективной.

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