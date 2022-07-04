Пхеньян, 4 июля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 3030 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 4 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,75 млн человек. Из них выздоровели 4,74 млн пациентов, ещё 5,5 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 6253 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 395 864.

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