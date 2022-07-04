Пермь, 4 июля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Пермском крае к административной ответственности привлечён лжеколлектор. Он угрожал должнику и его матери, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Fas.gov.ru Штраф

На мужчину пожаловалась местная жительница. Она проинформировала о том, что от незнакомца поступают угрозы в адрес нее и её сына. В ноябре 2021 года незнакомец настойчиво звонил в квартиру и пинал дверь. Испуганная женщина не впустила в дом агрессивного гражданина. Мужчина оставил претензию от коллекторского агентства ООО «Прогресс Сервис» в адрес должника и листок с угрозой расправы с самим должником и его матерью, а также с угрозой нарушения спокойствия всех жильцов дома ночным приездом. Впоследствии мужчина не раз оставлял сообщения, которые пермячка посчитала незаконными и унижающими.

В ходе проверки приставы выяснили, что на протяжении пяти месяцев мужчина являлся сотрудником ООО «Прогресс Сервис», привлеченного микрокредитными организациями к возврату просроченной задолженности с должника. Но за месяц до совершения противоправных действий в отношении заявительницы трудовой договор с ним был расторгнут.

За незаконную коллекторскую деятельность гражданин привлечён к административной ответственности. Сумма штрафа составила 560 тыс. рублей. Правонарушитель пытался обжаловать постановление, но тщетно.