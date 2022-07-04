Токио, 4 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В ночь на 4 июня на теплоэлектростанции (ТЭС) «Хигаси-Ниигата», которая находится в центральной части Японии, произошло возгорание, в результате чего была частично приостановлена выработка электричества. Об этом 4 июля говорится в обнародованном на сайте компании — оператора станции Tohoku Electric Power отчёте.

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Уточняется, что в настоящее время «возгорание уже устранено, сотрудники компании выявляют причину произошедшего».

Также указывается, что на период проведения ремонта ТЭС будет вырабатывать электроэнергию мощностью до 400 МВт, в то время как её расчётная мощность составляет 605 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля на целлюлозном комбинате в немецком городе Стендаль (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошел пожар.