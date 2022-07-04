Астана, 4 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Министерство культуры Казахстана представило проект указа президента о переименовании премии за вклад в культуру, названной в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Документ был обнародован на портале «Открытые НПА».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Предлагается назвать премию — «государственная стипендия в области культуры». Проект указа выставлен на общественное обсуждение до 15 июля.

В документе также говорится об учреждении 75 ежегодных госстипендий в области культуры. Если законопроект будет принят в таком виде, то списки лиц на соискание стипендий в этой сфере будут формировать в правительстве.

Напомним, одним из вопросов, который вынесли на прошедшем в июне в Казахстане референдуме было лишение Назарбаева титула «елбасы» — лидера нации. Кроме того, некоторые политики обвиняют представителей семьи первого президента в соучастии в организации январских беспорядков.