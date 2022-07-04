Донецк, 4 июля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под удар украинской артиллерии попала Яковлевка. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Атака зафиксирована в 8:15. Боевики выпустили с позиций в Авдеевке шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под огонь украинской артиллерии попали Пантелеймоновка и Новобахмутовка.