Уфа, , 08:37 — REGNUM Более 7,6 тысяч человек обратились в текущем году в медучреждения Башкирии по поводу присасывания клещей. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Клещ

Сообщается, что к медикам Башкирии обратились 7647 человек, в том числе 2618 ребенка, которые пострадали от укусов клещей. При этом число пострадавших не превышает среднемноголетние значения.

Отмечается, что в текущем году от клещевого энцефалита в регионе привиты свыше 23 тысяч человек, специалисты намерены привить всего 36 тысяч человек. В организациях оздоровления и отдыха для подростков и детей противоклещевые мероприятия проведены на площади 1297,6 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что всего по Башкирии планируют провести акарицидные обработки на площади порядка четырех тысяч га.