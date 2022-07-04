Магдагачинский район, Амурская область, 4 июля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства об охране труда на руднике Покровский в Амурской области. Сотрудник предприятия, находясь на рабочем месте, получил ожоги 80% тела, сообщил 4 июля телеграм-канал надзорного ведомства.

Добыча золота

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Пострадавшему мужчине 34 года, он был травмирован 30 июня во время работ на производстве. Амурчанин госпитализирован, о его состоянии не известно.

« Прокуратура Магдагачинского района в связи с инцидентом на одном из крупных золотодобывающих предприятий проводит проверку исполнения законодательства об охране труда. По результатам проверки с учетом мнения Гострудинспекции прокуратура района примет меры реагирования », — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Кемеровской области прорвало водоотлив в горной выработке шахты «Ерунаковская-8». Погиб один человек, было возбуждено уголовное дело.