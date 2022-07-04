Улан-Удэ, 4 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Бурятии объявлено очередное штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

66.mchs.gov.ru Шторм в Екатеринбурге

По данным синоптиков, 4 и 5 июля местами по республике пройдут очень сильные дожди и ливни, грозы и град. Шквалистый ветер усилится до 24 метров в секунду.

Температура воздуха ночью местами опустится до 6-11 градусов тепла, днём до 22-27, местами 15-20 градусов выше ноля.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате шквального ветра вечером 2 июля во многих районах Бурятии произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители десятков сёл, многие здания повреждены.