Токио, 4 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В зону, которая прилегает к акватории вокруг спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, прошёл 4 июня корабль ВМФ России. Об этом 4 июля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные минобороны Японии.

Александр Полегенько ИА REGNUM ВМФ РФ

По данным источника, после входа корабля ВМФ РФ в названную зону за ним проследовал фрегат ВМС Китая.

При это отмечается, что российский корабль, по информации японского оборонного ведомства, был одним из трех кораблей ВМФ России, прошедших в минувшие выходные между островами Ёнагуни и Ириомотэ, которые входят в состав префектуры Окинава. В то же время, подчёркивается, что со стороны российского не было замечено никаких нарушений.

Отметим, острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией.