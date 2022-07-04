Екатеринбург, 4 июля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Дожди и грозы ожидаются в Свердловской области с 4 по 6 июля. Об этом сообщают синоптики уральского Гидрометцентра.

ИА REGNUM Гроза

Сообщается, что 4 июля в регионе могут пройти кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха на Среднем Урале ночью понизится до +12. Днём столбики термометров покажут до +18. В Екатеринбурге также ожидается порывистый ветер до 14 метров в секунду.

Свердловскую область 5 и 6 июля также ожидают дожди и грозы. При этом в регионе потеплеет. Воздух прогреется до +28 градусов.