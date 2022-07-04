Кемерово, , 08:33 — REGNUM На первенстве мира по гиревому спорту среди юношей и девушек спортсменка Дарья Меденцева из Кемеровского округа стала лучшей в весовой категории 58 кг. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Гири Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Кузбасская спортсменка выступала с двумя гирями весом 16 кг в дисциплине «толчок по длинному циклу» и сделала 81 подъём.

Дарья Меденцева занимается в комплексной спортивной школе Кемеровского муниципального округа.

Отметим, что первенство мира по гиревому спорту проходит в Бишкеке (Киргизия).