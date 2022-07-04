Кузбасская спортсменка победила на первенстве мира по гиревому спорту
Кемерово, 4 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. На первенстве мира по гиревому спорту среди юношей и девушек спортсменка Дарья Меденцева из Кемеровского округа стала лучшей в весовой категории 58 кг. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Гири
Кузбасская спортсменка выступала с двумя гирями весом 16 кг в дисциплине «толчок по длинному циклу» и сделала 81 подъём.
Дарья Меденцева занимается в комплексной спортивной школе Кемеровского муниципального округа.
Отметим, что первенство мира по гиревому спорту проходит в Бишкеке (Киргизия).