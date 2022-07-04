Лондон, , 08:31 — REGNUM Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала организаторов Уимблдона из-за недопуска российских и белорусских спортсменок на турнир. Об этом 4 июля сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что WTA наложила штрафы на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

Общая сумма штрафов составила $1 млн. LTA была оштрафована на $750 тыс., Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — на $250 тыс.

Сообщается, что оштрафованные организации намерены подать апелляцию при поддержке британского правительства, которое гневно отреагировало на решение WTA. При этом апелляция возможна только после полной выплаты штрафов.

Напомним, ранее организаторы Уимблдона не допустили к турниру российских и белорусских теннисистов. Из-за этого турнир лишился рейтинговых очков и стал выставочным.

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