Бразилиа, , 08:29 — REGNUM Военно-воздушные силы Бразилии перехватили в штате Сан-Паулу легкомоторный самолет с 500 кг кокаина на борту, сообщила 4 июля пресс-служба ВВС.

Легкомоторный самолет Bernal Saborio

«Два самолета A-29 Super Tucano были подняты в воздух для слежения за судном и его перехвата», — сообщили в пресс-службе.

После того как пилот самолета не вышел на связь и отказался следовать требованию о заходе на посадку, военные произвели предупредительные выстрелы.

После приземления самолета в сельской местности прибывший наряд полиции обнаружил на борту судна 500 кг кокаиновой пасты. Контрабандистам удалось скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральная полиция и таможенная служба Бразилии в ходе выборочной проверки, проведённой 30 июня в порту Сантос (штат Сан-Паулу), обнаружили в одном из контейнеров с сахаром около 500 кг кокаина.

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