Екатеринбург, 4 июля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Свердловчане стали чаще обращаться за помощью в поисках людей. Количество заявок в июне возросло в 1.5 раза, сообщили журналистам представители регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

По словам волонтёров, причиной наиболее частого исчезновения людей стало открытие сезона охоты и рыбалки. За месяц отряд получил 102 заявки на поиск людей на Среднем Урале.

Живыми найдены 73 человека. Четверо погибли. Шестерым свердловчанам помогли найти родственников, ещё шестерым отказали в поисках. Отмечается, что в мае в «ЛизаАлерт» поступило всего 72 заявки на поиск людей.