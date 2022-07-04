Вашингтон, 4 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России и Ирана на Ближнем Востоке часто действуют «провокационно», создавая опасность для американских войск в регионе, сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Цитата из видео на YouTube Как военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

По данным СМИ, зафиксировано несколько случаев, которые можно считать эскалационными или «непрофессиональными» со стороны России и Ирана. Источники утверждают, что российские самолёты якобы создавали угрозу авиации США в воздушном пространстве Сирии при помощи манёвров, не предусмотренным механизмом разрешения конфликтов между российскими и американскими военными.

Другим примером был указан авиаудар, который был нанесён по поддерживаемым американцами боевикам. Военные США были предупреждены лишь за 35 минут. И хотя они успели избежать потерь, в Вашингтоне видят в этих действиях попытку «укрепить доминирование в регионе», с расчётом на то, что США не дадут военного ответа.

Аналогичные действия, согласно материалу, совершает и Иран.

США незаконно контролируют часть территории Сирии, где находятся нефтегазовые месторождения. Дамаск выступает против их присутствия, называя их действия оккупацией.