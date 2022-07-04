Ростов-на-Дону, , 08:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону на месте расстрельной ямы в парке «Авиаторов» обнаружен предполагаемый постамент памятника. Об этом сообщает поисковый отряд «Миус-фронт», который в апреле 2022 года начал экспедицию в рамках проекта «Без срока давности».

Находка поисковика. За каждым артефактом — история сражений © Николай Хижняк

«Задумались тут, куда немецкие оккупанты девали памятники-символы нашего государства? Когда захватили Ростов, куда исчезли памятники Ленину, Сталину? Работая в эти дни в парке «Авиаторов», вскрывая очередную яму, выкопанную немцами для массовой казни, мы обнаружили в ней интересную находку», — отмечают поисковики.

На глубине четырёх метров обнаружен постамент памятника. Весит он несколько тонн, говорят поисковики. Высота постамента превышает три метра.

«Учитывая то, что оккупанты в годы войны [занимались геноцидом], уничтожали и памятники нашей страны, нашей культуры, вполне может статься, что они привезли и сбросили в расстрельную яму какой-либо из городских памятников. Какой? Это нам предстоит узнать совместно с донскими краеведами. А пока мы надеемся, что в соседней яме обнаружится и сама скульптурная композиция, которая находилась на постаменте», — написали экспедиторы.

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