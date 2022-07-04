Канберра, , 08:28 — REGNUM Второй случай заболевания дифтерией за последние 32 года был подтверждён на территории Австралии. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба минздрава страны.

Ребенок заболел Ponchikov.net

Оба случая произошли в штате Новый Южный Уэльс, заболели дети, которые состоят друг с другом в близком родстве. Оба ребёнка были госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии находится в отделении интенсивной терапии.

Отмечается, что один из детей не был привит против инфекции. Дети изолированы и находятся на карантине.

Уточняется, что это первые случаи заболевания дифтерией в Австралии с 1990 года. Благодаря программе всеобщей вакцинации детей от данной инфекции, она стала встречаться крайне редко. Несмотря на отсутствие риска возникновения массовой вспышки заболевания дифтерией, родителям заболевших детей и всем, кто был с ними в контакте последние несколько дней, рекомендовали принимать антибиотики, чтобы исключить распространение инфекции.

Кроме того, власти штата рекомендовали привить детей, которые ещё не были вакцинированы от дифтерии. Медики напомнили, что инфекция может быть смертельна для 5-10% заболевших.