Пермь, 4 июля 2022, 08:28 — REGNUM В администрации губернатора Пермского края новое кадровое назначение. Департамент внутренней политики возглавил Михаил Булгаков, сообщает издание »Коммерсантъ».
Раннее чиновник занимал должности начальника отдела развития социальной инфраструктуры министерства социального развития Пермского края, пресс-секретаря пермского филиала «ВымпелКом». Имеет опыт журналиста в пермских СМИ.
Стоит отметить, до назначения Булгакова департаментом внутренней политики руководил Леонид Политов. Он совмещал руководство департаментом с должностью первого заместителя главы администрации губернатора Пермского края.