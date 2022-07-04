Пермь, 4 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В администрации губернатора Пермского края новое кадровое назначение. Департамент внутренней политики возглавил Михаил Булгаков, сообщает издание »Коммерсантъ».

Orenburg-gov.ru Назначение

Раннее чиновник занимал должности начальника отдела развития социальной инфраструктуры министерства социального развития Пермского края, пресс-секретаря пермского филиала «ВымпелКом». Имеет опыт журналиста в пермских СМИ.

Стоит отметить, до назначения Булгакова департаментом внутренней политики руководил Леонид Политов. Он совмещал руководство департаментом с должностью первого заместителя главы администрации губернатора Пермского края.