Кызыл, 4 июля 2022, 08:28 — REGNUM В столице Тувы Кызыле пожарные тушат крупный пожар в районе Правого берега. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, горят складские помещения.
Сигнал о возгорании поступил в 7 часов утра по местному времени. На его ликвидацию направлены все силы пожарно-спасательных частей по охране города Кызыла.
«Всего на тушение пожара на площади 2800 кв. м привлечено 25 человек личного состава и 9 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.