Кызыл, 4 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле пожарные тушат крупный пожар в районе Правого берега. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, горят складские помещения.

ГУ МЧС по Туве Пожар в Кызыле

Сигнал о возгорании поступил в 7 часов утра по местному времени. На его ликвидацию направлены все силы пожарно-спасательных частей по охране города Кызыла.

«Всего на тушение пожара на площади 2800 кв. м привлечено 25 человек личного состава и 9 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.