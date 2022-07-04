Екатеринбург, 4 июля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 4 июля стартовал международная промышленная выставка «Иннопром-2022». Она проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба Южного горно-металлургического комплекса Иннопром

Страной-партнёром XII международной промышленной выставки «Иннопром» стал Казахстан. Площадь экспозиции страны составила 1 тыс. кв. м. Основной темой «Иннопрома» стал «Промышленный переход от вызовов к новым возможностям». Участие в выставке принимают около 30 стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международную промышленную выставку «Иннопром 2022» посетит Председатель Правительства России Михаил Мишустин и в премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Завершится выставка 7 июля.