Донецк, 4 июля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли город Ясиноватая и населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Отмечается, что обстрел Новобахмутовки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 07:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено 12 мин калибра 120 мм.

Кроме того, уточняется, что в 08:00 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив по город пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поезд с вынужденными переселенцами из Луганской и Донецкой Народной Республик прибыл в Уфу.