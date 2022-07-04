Вашингтон, 4 июля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В последнее время вооружённые силы США стали чаще сталкиваться с «провокационными» действиями со стороны России и Ирана на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает The Washington Post.

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«Серия российских и иранских манёвров, направленных против интересов США на Ближнем Востоке, заставила нового военного командующего центральным командованием ВС США задуматься о том, как восстановить сдерживание, не разжигая более широкого конфликта», — отмечается а материале.

Также указано, что эта многолетняя проблема «приобрела новую актуальность на фоне глобальной нестабильности, спровоцированной Москвой». Речь идёт о нескольких случаях в Сирии. В частности, упоминается июньский авиаудар в окрестностях военной базы Ат-Танф по лагерю вооружённых формирований, которые поддерживает американская сторона.

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Как утверждает американский военный чиновник, Россия уведомила об этом военных США примерно за 35 минут. В результате авиаудара никто из личного состава вооружённых сил США не пострадал, но американские власти видят в подобном поведении российской стороны «попытки укрепить доминирование в регионе».

Газета сообщает, что за первый летний месяц американская сторона фиксировала с российской и иранской сторон случаи, названные в Пентагоне «провокационными, эскалационными» и «небезопасными». В дополнение к удару в Ат-Танфе официальные лица США заявили, что они задокументировали, как российские военные самолёты якобы создавали угрозу авиации США. Утверждается, что это делалось при помощи манёвров, которые не соответствовали давно установленным протоколам о прекращении конфликта. При этом центральное командование вооружённых сил США отказалось «представить дополнительные детали в поддержку данных утверждений».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США серьёзно обеспокоились действиями России на территории Сирии, так как, по их мнению, при «просчёте» могут произойти прямые столкновения между российскими и американскими военным.