Тбилиси, 4 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не верит в планы получения статуса кандидата в Евросоюз ни в тот, что объявили в правящей партии «Грузинская мечта», ни в план оппозиции. Об этом говорится в её обращении к согражданам, обнародованном 4 июля.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

При этом президент отметила, что обе стороны в своих заявлениях признали необходимость «национального согласия», хотя ранее ей говорили о невозможности его достичь. По мнению Зурабишвили, Грузия не должна отказываться от курса евроинтеграции, так как этого якобы хочет большая часть населения страны.

«Все мы, на ком лежит ответственность, обязаны ответить на ожидания общества делом и реальным, а не только на словах, национальным согласием, сформированным вокруг плана действий! И тогда будет видно, кто чего хочет — Европу или власть», — заявила Зурабишвили.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в Грузии для получения статуса кандидата. В «Мечте» заявили, что не смогут выполнить из них самостоятельно только одно условие — примирение с оппозицией, а по остальным вопросам готовы проводить реформы. В оппозиции требуют отставки правительства и создания «правительства национального согласия».

3 июля в Тбилиси прошла массовая акция «Домой, в Европу», организованная оппозицией. Её участники потребовали отставки правительства и остались на ночь. При этом в течение выходных серию многотысячных акций провели и сторонники партии «Консервативное движение». Они выступили против вхождения в ЕС. Протестующие разорвали флаги Евросоюза и ЛГБТ-движения.