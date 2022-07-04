Пекин, 4 июля 2022, 08:22 — REGNUM Россия выступает за вступление в Совет безопасности ООН представителей африканских, азиатских и латиноамериканских стран с целью сделать его более демократичным, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов во время пленарной сессии Форума глобального мира ООН.
По его словам, Совет безопасности ООН превратился в арену для пропаганды, на этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи призвал вывести Россию из Совбеза и состава Генеральной Ассамблеи.
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