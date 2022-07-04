Пекин, , 08:22 — REGNUM Россия выступает за вступление в Совет безопасности ООН представителей африканских, азиатских и латиноамериканских стран с целью сделать его более демократичным, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов во время пленарной сессии Форума глобального мира ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Совет безопасности ООН превратился в арену для пропаганды, на этом фоне особенно остро стоит необходимость реформирования ООН.

«Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет Безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи призвал вывести Россию из Совбеза и состава Генеральной Ассамблеи.

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