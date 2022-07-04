Оренбург, , 08:22 — REGNUM В Оренбурге 4 июля суды получили письма на электронную почту с угрозами терактов, сообщили корреспонденту Ре в пресс-службе Оренбургского областного суда.

В суде Acdixon

Анонимные письма поступили в Арбитражный суд, суды Ленинского, Центрального, промышленного, Дзержинского райсудов города, а также Оренбургского районного суда области. В зданиях проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Осуществляют проверки.

Напомним, в середине июня суды региона и Оренбурга уже получали письма с угрозами теракта. Все они оказались ложными.

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