Оренбург, 4 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Оренбурге 4 июля суды получили письма на электронную почту с угрозами терактов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Acdixon В суде

Анонимные письма поступили в Арбитражный суд, суды Ленинского, Центрального, промышленного, Дзержинского райсудов города, а также Оренбургского районного суда области. В зданиях проведена эвакуация сотрудников и посетителей. Осуществляют проверки.

Напомним, в середине июня суды региона и Оренбурга уже получали письма с угрозами теракта. Все они оказались ложными.