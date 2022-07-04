Томск, , 08:21 — REGNUM В Томске возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства соседского кота. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, в совершении преступления подозревают 77-летнего горожанина.

Шотландский вислоухий кот Psihopat

В полицию обратился очевидец происшествия. В ходе проверки информации правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили фигуранта. Пенсионер не стал отпираться и признался в содеянном.

По предварительным данным, мужчина решил проучить соседского кота за то, что тот бегал за его кошкой. С металлической трубой он подошёл к животному и нанёс ему не менее четырёх ударов.

«Происходящее из окна видел хозяин, который выбежал на улицу, чтобы спасти шотландского вислоухого питомца, но не успел, поскольку кот убежал в соседний квартал, где потерял сознание. Обнаружив четвероного друга, мужчина увез его в ветеринарную клинику, где животное скончалось от тяжелых травм», — отметили в управлении.