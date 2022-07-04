Лугано, Швейцария, 4 июля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Лидеры десятков стран, международных организаций и частного сектора собрались 4 июля в Швейцарии, чтобы разработать «план Маршалла» по восстановлению Украины, передает канал France 24.

Флаг Швейцарии

Двухдневная конференция, которая пройдет в живописном южношвейцарском городе Лугано при высоком уровне безопасности, была запланирована задолго до начала спецоперации России на Украине 24 февраля.

Первоначально планировалось обсудить реформы на Украине, но после было решено сделать главной темой восстановление страны.

Президент Украины Владимир Зеленский, который примет виртуальное участие в конференции, заявил накануне 3 июля, что в стране предстоит проделать большую работу.