Чита, , 08:20 — REGNUM Ликвидация последствий ураганов, случившихся 1 и 3 июля, продолжается в Чите, Как сообщает 4 июля пресс-служба правительства Забайкалья со ссылкой на слова главы города Александра Сапожникова, проведена уборка поваленных деревьев по 41 адресу. Два звена продолжают вести работу.

Последствия урагана Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также известно, что стихия повредила крышу трехэтажного жилого дома по улице Доронинская, 6, в Черновском районе.

«На сегодняшний день все завалы разобрали. Капремонт дома был 10 лет назад, сейчас будем восстанавливать. Управляющая компания временно закроет эту крышу, поскольку прогнозируют дожди. Было подтопление некоторых квартир, тоже будем отрабатывать с жильцами, помогать», — отметил Александр Сапожников.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 июля в Чите передавали дождь, грозу, град и усиление ветра до 19 метров в секунду.

В городе выпало 43 миллиметра осадков, что составляет половину месячной нормы.