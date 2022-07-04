Джакарта, , 08:18 — REGNUM В МИД Индонезии подтвердили, что все министры иностранных дел стран-членов G20 примут участие во встрече министров иностранных дел «Большой двадцатки», которую планируется провести на Бали 7–8 июля, сообщает CNN Indonesia.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia

«Мы можем подтвердить по дипломатическим каналам, что все министры иностранных дел стран-членов G20 будут присутствовать на встрече», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Индонезия продолжает налаживать интенсивные консультации и контакты со всеми странами-членами G20 в разгар сложной ситуации, с которой сталкивается мир. Ретно Марсуди выразила признательность за приверженность, проявленную ее коллегами.

«Я выражаю свою высочайшую признательность всем моим коллегам, которые выразили готовность принять участие в саммите», — отметила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо провел встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Зайд аль- Нахайяном в Абу-Даби.

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