Екатеринбург, 4 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Свердловской области за июнь отмечен рост числа заявок на поиски людей. Об этом сообщает Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области в своём паблике в соцсети «ВКонтакте».

Пропавший

Всего волонтёры получили 102 таких заявки. 73 человек нашли живыми, ещё четверых — погибшими. Ещё у шестерых нашли родственников, две заявки отправили в «Жди меня», а в шести случаях отказали в поиске.

Волонтёры продолжают искать тех, кого пока не удалось найти. «Обратите внимание на тех кто рядом с вами, возможно, их сейчас ищут», — призывают активисты уральцев.