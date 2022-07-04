Уфа, , 08:18 — REGNUM Грозы и град ожидаются в Башкирии. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гроза Pixabay.com

Сообщается, что днем 4 июля в регионе могут пройти кратковременные дожди, ожидаются грозы и град, сильные порывы ветра. Воздух в Башкирии может прогреться до +21°С.

5 июля в Башкирии также ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильные порывы ветра. Ночью в регионе столбик термометра может опуститься до +7°С, днем может потеплеть до +21°С.

6 июля в республике существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью может прогреться до +13°С, днем — до +25°С.

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