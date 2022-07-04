Кемерово, 4 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Мир держится на России. В этом уверена ветеран труда из Кемерова Людмила Беляева.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«У нас нет выхода. Россию пытаются задушить, не дают решить проблему на Донбассе дипломатическим путём, — отметила она. — Какой-то выход должен быть. Приходится показывать, что мы умеем защищаться».

Беляева подчеркнула, что если что-то случится, «мы все встанем стеной, это же наша Родина, наша Россия».