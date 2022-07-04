Тюмень, , 08:15 — REGNUM Тюмень заняла второе место в десятке самых быстрорастущих городов Европы. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук на заседании муниципальной думы.

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Численность населения Тюмени на конец 2021 года составила 828 575 человек. Прирост жителей областного центра за год составил 12 тысяч.

Руслан Кухарук отметил, что в 2021 году миграционный прирост составил 10 377 человек, тогда как в 2020 году он был 6518 человек. Естественный прирост зафиксирован на уровне 1039 человек.