Чита, , 08:15 — REGNUM В Забайкальском крае 4 июля подвели итоги межрайонного фестиваля народно-художественного творчества «75 мастеровых сел Забайкалья». Как сообщает региональное министерство культуры, в Улетовском районе, на берегу озера Арей собрались свыше 200 участников: умельцы представили более 25 различных техник декоративно-прикладного искусства — от отработки дерева до кузнечного дела.

6 Министерство культуры Забайкалья

В фестивале приняли участие делегации из 21 муниципального образования Забайкалья — Борзинского, Петровск-Забайкальского, Дульдургинского, Могойтуйского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Тунгокоченского, Тунгиро-Олекминского, Шилкинского, Кыринского, Калганского, Александрово-Заводского, Красночикойского, Нерчинского, Оловяннинского, Агинского, Акшинского, Улётовского районов, города Петровска-Забайкальского, Приаргунского округа.

«Впервые на забайкальской земле состоялся уникальный слёт мастеровых сел Забайкалья, праздник труда и творчества, экономики впечатлений — того, на чем строится образ любого региона. Мы гордимся, что здесь собрались выдающиеся мастера. Этот проект, который мы считаем одним из лучших в своем направлении, нацелен на то, чтобы их поддержать, вывести из тени, дать возможность для реализации», — пояснила министр культуры Забайкалья Ирина Левкович.

По итогам фестиваля обладателем главного приза — кубка, денежного сертификата и почетного звания «Лучшее мастеровое село» стал Дульдургинский район, который представила делегация из села Зуткулей. Умельцы привезли разные направления творчества — в том числе древнее ремесло валяния из шерсти, одежду из конского волоса.

В номинации «Лучший мастер» награждены 15 участников фестиваля. Специальные дипломы за сохранение традиций, популяризацию национального колорита и новаторство получили делегации Агинского, Читинского, Улётовского, Хилокского районов, сельского поселения Совхоз «Петровский» городского округа «Город Петровск-Забайкальский».

Напомним, Межрайонный фестиваль народно-художественного творчества «75 мастеровых сел Забайкалья» проводился с 1 по 3 июля в рамках Года культурного наследия народов России. Мероприятие проводилось при поддержке правительства Забайкалья. Учредитель — министерство культуры региона, организатор — учебно-методический центр культуры и народного творчества.