Москва, , 08:14 — REGNUM Размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции ошибочно и поставит под удар местных жителей, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию», — отметил Володин в телеграмм-канале.

По его убеждению, все будет наоборот.

Такое решение поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура, пояснил спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, расположенный вблизи границы с Россией финский город Лаппенранта был бы готов в случае необходимости предоставить военным свой аэропорт в качестве базы НАТО, заявил местный мэр Киммо Ярва.

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