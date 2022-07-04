Варшава, 4 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Многие приехавшие с Украины беженцы видят в Польше «дойную корову», к такому выводу пришла автор издания Mysl Polska Агнешки Пивар, пишет РИА Новости.

(сс)Pixel-Sepp Коровы

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«Желание простых поляков помочь простым украинцам я считаю похвальным. Но при этом позорным является намеренное введение поляков в заблуждение и то, что наше общество подвергают опасности», — написала Пивар.

Автор написала, что поляки открыли для беженцев свои дома и сердца, но многие приезжают с территорий, где не ведутся боевые действия за льготами, пособиями и другими привилегиями. Она приводит несколько примеров истинного отношения Украины и её граждан к оказываемой помощи. Два студента из Киева, которые являются гражданами Ливии, принятые друзьями автора, удивлены радушием поляков: «Вы не боитесь принимать украинцев? Ведь они ненавидят поляков!». Они же показали видео, на котором отправленные поляками на Украину консервы продаются там.

Ещё один пример автор привела со слов ее знакомой, которая работает в парикмахерской — украинские женщины посещали в Польше салоны красоты, заказывали дорогостоящие процедуры, а потом отказывались платить, говоря, что они «бедные беженцы». Аналогичные примеры есть и в системе здравоохранения, где беженцы требуют оказать им медицинскую помощь в первую очередь.

С появлением приезжих с Украины добавилось работы и у социальной службы, которая вынуждена вмешиваться в различные конфликтные ситуации, связанные со злоупотреблением алкоголя. «Но польские СМИ об этом молчат», — написала автор.

«Одно кажется неизбежным: рано или поздно что-то ужасное заставит чашу терпения переполниться», — заключила Пивар.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывшая в Великобританию семья с Украины была шокирована жильём, которое им предоставили. Беженцы также пожаловались изданию The Daily Echo на то, что у них в общежитии украли еду, написало РИА Новости.