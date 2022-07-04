Берлин, , 08:11 — REGNUM Отказ Европейского союза принять изменения в законодательстве Польши стал для страны тяжёлым ударом, пишет немецкое издание Die Welt.

Польша и Евросоюз (сс) MateuszEs, Kpalion

По данным СМИ, вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала принятый Польшей закон, призванный снять противоречия между Варшавой и Брюсселем по судебной системе, несоответствующим позиции ЕС. По её словам, республике необходимо повторно изменить законодательство.

От этого решения зависит выплата в 35 млрд евро из фонда борьбы с COVID-19. Польше поступление денег необходимо из-за высокой инфляции и притока беженцев, указывает издание.

Эксперты пояснили, что принятые Польшей изменения носят лишь косметический характер.