Кемерово, 4 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области разрез «Березовский» продолжает реализацию проекта социальной рекультивации «Парк отдыха с пляжем «Берёзовский плёсы» в Новокузнецком районе. Об этом сообщил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

t. me/panov_kuzbass Будущий парк отдыха с пляжем «Берёзовский плёсы»

На месте ликвидированного участка открытых горных работ на площади 113 га должен появиться пляж, парк и озеро.

«Сейчас разрез «Березовский» заполняет выработку горной массой, техническая планировка выполнена на площади более 12 га, чистовая на площади более 5 га, в течение года намечено восстановление 81 га отработанных земель», — уточнил Панов в своём телеграм-канале.

По плану строительные работы начнутся в 2023 году.