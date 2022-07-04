Нью-Дели, , 08:10 — REGNUM Как минимум 179 человек стали жертвами наводнений и оползней, вызванных сильными муссонными ливнями на северо-востоке Индии в штате Ассам. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба управления штата по борьбе со стихийными бедствиями.

Ливень Newdesignfile.com

По информации, полученной от властей, в штате повреждено, либо частично разрушено 138 тыс. жилых домов, пострадали около 700 тыс. человек в 1618 населённых пунктах. 278 тыс. пострадавших находятся в специальных лагерях помощи, которых в стране развёрнуто 413.

Самая серьёзная ситуация наблюдается в городе Сильчар, где 90% территории оказалось затоплено в результате прорыва дамбы, в результате которого погибли 16 человек. При этом городу был нанесён материальный ущерб на сумму как минимум $1,2 млрд.

Под водой оказались около 47,1 тыс. гектар сельхозугодий штата Ассам. При этом власти штата уточняют, что наводнение идёт на спад, уровень воды постепенно понижается, ситуация в регионе начинает улучшаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 42 погибших в результате схода оползня в индийском штате Манипур.

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