Анкара, 4 июля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Масштабная компания по выходу Турции из состава НАТО развернута в крупных городах страны турецкой партией «Родина» (Vatan). Об этом 4 июля сообщает газета Aydınlık.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что граждане страны активно подписывают призыв к выходу Турции из альянса.

При этом ранее генсек названной партии Догу Перинчек отметил, что политическая сила собирается предложить турецкому правительству выйти из НАТО для сохранения экономического будущего страны. Партия не присутствует в парламенте Турции и выступает за активное общение страны с евразийским пространством, а также призывает признать воссоединение Крыма с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российских десантников перебрасывают на северо-восток, ближе к границе с Турцией, вблизи от Ирака.